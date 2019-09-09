Son Dakika Haberleri: Ağrı'da donarak hayatını kaybeden Afganlı vatandaşın mezarını ilçe halkı yaptırdı
Son Dakika Güncel Haber

Ağrı'da donarak hayatını kaybeden Afganlı vatandaşın mezarını ilçe halkı yaptırdı

10 dakika önce

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde geçtiğimiz yıl donarak hayatını kaybeden Afgan vatandaşı Kemal Mollai adlı vatandaşın mezarı ilçe halkı tarafından yapıldı.

Ağrı'da donarak hayatını kaybeden Afganlı vatandaşın mezarını ilçe halkı yaptırdı, System.String[]

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde geçtiğimiz yıl donarak hayatını kaybeden Afgan vatandaşı Kemal Mollai adlı vatandaşın mezarı ilçe halkı tarafından yapıldı.


Geçtiğimiz Mart ayında Taşlıçay ilçesinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçerken donarak hayatını kaybeden Afgan vatandaşı Kemal Mollai'nin cenazesi ilçe halkı tarafından, hastaneden alınarak ilçe kabristanına defnedilmişti.


Kemal Mollai'nin mezarı bugün ilçe halkı tarafından yaptırılarak mezara konuldu. - AĞRI

Taşlıçay, Türkiye, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'de eğitim masrafları geçen yıla göre en az yüzde 17 yükseldi
Kurtlar Vadisi dizisi 2020 yılında Netflix'te mi yayınlanacak? CHP Mersin Milletvekili Antmen: Kronolojik olarak 'Süleyman Soylu'yu Anlama Kılavuzu' yaptık Fatih Altaylı: İnan Kıraç yerli otomobil grubundan çekiliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 15:31:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da donarak hayatını kaybeden Afganlı vatandaşın mezarını ilçe halkı yaptırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]