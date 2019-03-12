Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Donarak Ölen Göçmenin Cesedi Bulundu

Ağrı'da Donarak Ölen Göçmenin Cesedi Bulundu

2 saat önce

AĞRI'nın Taşlıçay ilçesinde, donarak öldüğü belirlenen erkek kaçak göçmenin cesedi bulundu.

Ağrı'da Donarak Ölen Göçmenin Cesedi Bulundu, System.String[]
AĞRI'nın Taşlıçay ilçesinde, donarak öldüğü belirlenen erkek kaçak göçmenin cesedi bulundu. 

Bugün sabah saatlerinde, Bayramören kırsalında arazi taraması yapan jandarma, 30 yaşlarında bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede, kaçak göçmen olduğu belirlenen kişinin, donarak öldüğü tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Taşlıçay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - Ağrı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:20 Kaynak: DHA

Taşlıçay, Ağrı, Güncel
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