Ağrı'da dondurucu soğuklar - Son Dakika
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Ağrı'da dondurucu soğuklar

6 saat önce

Ağrının Taşlıçay ilçesinde dondurucu soğuklar nedeniyle dere ve nehirler buz tuttu, araç yakıtları dondu.

Ağrının Taşlıçay ilçesinde dondurucu soğuklar nedeniyle dere ve nehirler buz tuttu, araç yakıtları dondu.

Kent genelinde bir süredir etkili olan soğuk hava Taşlıçay ilçesinde de yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

Dondurucu soğuklar sonrası Aşağı Toklu köyündeki dere ve Murat Nehri'nin yüzeyi buzlarla kaplandı.

Araç yakıtlarının donarak çalışmadığı ilçede, vatandaşlar yakıt depolarının altına ateş yaktı. Bazı vatandaşlarda Murat Nehri'ne ağ atarak balık avlamaya çalıştı.

Vatandaşlardan Bülent Turan, soğuklar nedeniyle donan araçlarının çalışmadığını ve her gün ayrı durumu yaşadıklarını söyledi.

Ağrı'da dondurucu soğuklar

Murat Nehri, Taşlıçay, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:48 Kaynak: AA
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