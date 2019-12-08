Ağrı'da donmak üzere olan kuşları yardım ekibi kurtardı

Ağrı merkezde yağan kar yağışının ardından yiyecek ararken dereye düşen iki kuşu tesadüfen yardım ekipleri buldu.



Ağrı merkezde yardım çalışmalarında bulunan Beşir Derneği yetkilileri, mahallelerde bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışırken, iki kuşun yardım çığlığını duydular. Sesin olduğu dere kenarına inan dernek yetkilileri hemen iki kuşu donmak üzere oldukları sudan çıkarıp ısıtarak hayata dönmelerini sağladılar. Uzun süre kuşların normale dönmeleri içi uğraşan yardım ekibi, kuşları araçlarına alarak ısıtmaya çalıştılar. Yaklaşık 1 saat içerisinde normale dönen kuşlar yeniden doğaya bırakılırken, yardım ekibi de çalışmalarına yeniden başladı. - AĞRI