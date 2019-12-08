Son Dakika Haberleri: Ağrı'da donmak üzere olan kuşları yardım ekibi kurtardı
Son Dakika Güncel Ağrı'da donmak üzere olan kuşları yardım ekibi kurtardı - Son Dakika

Ağrı'da donmak üzere olan kuşları yardım ekibi kurtardı

6 saat önce

Ağrı merkezde yağan kar yağışının ardından yiyecek ararken dereye düşen iki kuşu tesadüfen yardım ekipleri buldu.

Ağrı'da donmak üzere olan kuşları yardım ekibi kurtardı, System.String[]

Ağrı merkezde yağan kar yağışının ardından yiyecek ararken dereye düşen iki kuşu tesadüfen yardım ekipleri buldu.


Ağrı merkezde yardım çalışmalarında bulunan Beşir Derneği yetkilileri, mahallelerde bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışırken, iki kuşun yardım çığlığını duydular. Sesin olduğu dere kenarına inan dernek yetkilileri hemen iki kuşu donmak üzere oldukları sudan çıkarıp ısıtarak hayata dönmelerini sağladılar. Uzun süre kuşların normale dönmeleri içi uğraşan yardım ekibi, kuşları araçlarına alarak ısıtmaya çalıştılar. Yaklaşık 1 saat içerisinde normale dönen kuşlar yeniden doğaya bırakılırken, yardım ekibi de çalışmalarına yeniden başladı. - AĞRI

Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:00 Kaynak: İHA
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