Ağrı'da drone destekli asayiş uygulaması

Ağrı'da huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğünce drone destekli "Güven 04" adı verilen uygulama yapıldı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların can ve mal güvenliklerinin sağlanması, suça karışanların yakalanması ve suç işlenmesinin önüne geçmek amacıyla Küpkıran Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulamaya 90 polis katıldı.

İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'in de katıldığı uygulama kapsamında mahallede durdurulan araçlar arandı.

Soğuk havaya rağmen yaya olarak mahalle aralarında devriye gezen polisler, şüpheli kişileri durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü yaptı.

Polisler, duvarlara yazılan yazıları spreyle sildi.

2 saat süren uygulamadan dolayı mahalle sakinleri İl Emniyet Müdürü Özen ve polislere teşekkür etti.