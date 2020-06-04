Ağrı'da düğün çiçekleriyle sararan yaylalar göz kamaştırıyor - Son Dakika

Renk cümbüşüne dönen yaylalarda çobanların otlattığı koyun ve kuzuların doğayla bütünleşmesi güzel manzaralar oluşturdu.

Çadırların kurulup göçer hayatın başlayacağı bugünlerde bazı besiciler de koyunlarını yaylalarda otlatmaya başladı.

Kış mevsiminin zorlu geçtiği ve 6 ay karla kaplı bulunan kentteki yaylalarda, havaların ısınmasıyla doğa canlandı.

Ağrı 'daki yüksek rakımlı yaylalarda karların erimesiyle açan düğün çiçekleri görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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