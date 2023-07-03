Savcı Sayan'ın yeğeni 25 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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Savcı Sayan'ın yeğeni 25 günlük yaşam savaşını kaybetti

03.07.2023 16:34

Ağrı'da 9 Haziran'da yapılan düğünde rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde katıldığı düğünde maganda kurşunu ile ağır yaralanan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan (20), hayatını kaybetti.

KURŞUN BAŞINA İSABET ETTİ

Karahan köyünde 9 Haziran'da yapılan düğünde rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Sayan, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ali Sayan, bu sabah hayatını kaybetti.

Savcı Sayan'ın yeğeni 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Sayan'ın cenazesi, yarın Tutak ilçesine bağlı Yukarı Kargalık köyünde toprağa verilecek. Savcı Sayan da acı haberi, sosyal medya hesabından duyurdu. Düğünde silahı ateşleyenin belirlenip, yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Savcı Sayan'ın yeğeni 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

"ACIMIZ BÜYÜK"

Savcı Sayan mesajında "Katıldığı bir düğünde kafasına isabet eden bir maganda kurşunuyla ağır yaralanan 20 yaşındaki yeğenim Ali Sayan 25 gündür yaşam mücadelesi veriyordu. Bugün Hak'kın rahmetine kavuştu. Cenazemizi yarın öğle namazını müteakip Ağrı/Tutak/Yukarı Kargalık köyümüzde defin edeceğiz. Taziyemiz köyde devam edecektir. Acımız büyük. Güle güle canım yeğenim.. Hayatının baharında ve bizim baharımızda bizi bırakıp gittin. Seni unutmayacağız. Mekanın cennet olsun.. 25 Günlük hastane sürecinde bizi bir an olsun yalnız bırakmayan başta Sağlık bakanımız Sayın Fahrettin Koca olmak üzere Ağrı ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi sağlık emekçilerine ve bütün dostlara minnettarız.. Lütfen Ali'mizin ruhuna bir fatiha okur musunuz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA
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Savcı Sayan, Tutak, Ağrı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savcı Sayan'ın yeğeni 25 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika


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