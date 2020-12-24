Ağrı'da durak camını kıran 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ağrı'da belediyeye ait dolmuş durağının camını kıran 4 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Fırat Mahallesi'nde dolmuş durağı camını kıranların yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, bölgedeki kamera incelemesinin ardından durak camını kırdıkları tespit edilen 4 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılan şüphelilerin verdikleri zararın karşılığını ödeyecekleri öğrenildi.
Kaynak: AA
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