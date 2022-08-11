Ağrı'da sırt çantasında sentetik ecza ele geçirilen İranlı yolcu tutuklandı - Son Dakika
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Ağrı'da sırt çantasında sentetik ecza ele geçirilen İranlı yolcu tutuklandı

11.08.2022 21:48
Ağrı'da sırt çantasında sentetik ecza ele geçirilen İranlı yolcu tutuklandı

Ağrı'da, durdurulan İran otobüsünde sırt çantasında 120 sentetik ecza ele geçirilen yolcu tutuklandı.

Ağrı'da, durdurulan İran otobüsünde sırt çantasında 120 sentetik ecza ele geçirilen yolcu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı- Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında durdurdukları İran otobüsünde arama yaptı.

Ekipler, sırt çantasında 120 sentetik ecza ele geçirdikleri zanlı P.M'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen P.M, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Erzurum, İran, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da sırt çantasında sentetik ecza ele geçirilen İranlı yolcu tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da sırt çantasında sentetik ecza ele geçirilen İranlı yolcu tutuklandı - Son Dakika
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