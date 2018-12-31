Ağrı'da 'Dürüstlük Manavı' Açılışı
13 dakika önce
Ağrı Vali Ali Yerlikaya Ortaokulu'nda 'değerler eğitimi' kapsamında, 'Dürüstlük Manavı' açıldı.
Ağrı
Vali Ali Yerlikaya Ortaokulu'nda 'değerler eğitimi' kapsamında, 'Dürüstlük Manavı' açıldı. Öğrenciler aldıkları meyveler için tezgahtaki kumbaraya para bırakıyor.
Kurtuluş Mahallesinde bulunan Vali Ali Yerlikaya Ortaokulu'nun içerisine, 'değerler eğitimi' kapsamında öğrencilerin faydalanacağı, 'Dürüstlük Manavı' kuruldu. Çeşitli meyvelerin konulduğu ve başında kimse bulunmayan manavdan alışveriş yapan öğrenciler, aldıkları her meyve için parayı tezgahta bulunan kumbaraya bırakıyor.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin
, Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç ile birlikte Vali Ali Yerlikaya Ortaokulu'ndaki 'Dürüstlük Manavı' açılışına katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğrencilerle birlikte açılış kurdelesini keserek, manavdan alışveriş yaptı. Aldığı meyvenin parasını tezgahtaki kumbaraya bırakan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, "Toplumsal değerlerin öğrenciler tarafından özümsenmesi ve yaparak yaşayarak kavranması amacıyla yürütülen 'değerler eğitimi' kapsamında okullarımızda kurulan manav standında mevsimine uygun bütün meyveler bulunmaktadır. Teneffüslerde 'Dürüstlük Manav'ına uğrayan öğrencilerimiz hiçbir görevlinin olmadığı manavdan üzerinde fiyatı yazılı olan meyvelerden istediklerini alıp parasını kumbaraya atmaktadır. Bu projeyle il genelindeki tüm okullarımızda 'Dürüstlük Manavı' oluşturacaktır. Gün geçtikçe okullarımız bünyesinde 'Dürüstlük Manavı' açılışlarını yapıyoruz ve bundan sonra da açılışlar devam edecektir. Bu manavlar ile öğrencilerimize dürüstlük kavramını aşılamayı hedefliyoruz"dedi. - AĞRI
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:43 Kaynak: İHA
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