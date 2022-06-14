Polis, diğer 2 zanlıyı da yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ağrı 'da, bir kuyumcunun duvarını delerek hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Caddesi, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ağrı'da duvarını deldikleri kuyumcudan altın çalan şüphelilerden biri tutuklandı - Son Dakika

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