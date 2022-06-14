Ağrı'da duvarını deldikleri kuyumcudan altın çalan şüphelilerden biri tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı'da duvarını deldikleri kuyumcudan altın çalan şüphelilerden biri tutuklandı

14.06.2022 20:43
Ağrı'da duvarını deldikleri kuyumcudan altın çalan şüphelilerden biri tutuklandı

Ağrı'da, bir kuyumcunun duvarını delerek hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Ağrı'da, bir kuyumcunun duvarını delerek hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Leylekpınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 16 Mayıs'ta, bir kuyumcudan hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olaya 3 kişinin karıştığını tespit etti.

Kent merkezinde operasyon yapan polis, zanlılardan E.Y'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.Y, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis, diğer 2 zanlıyı da yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Zanlıların kuyumcudan altınları çalıp bir çantaya koyarak olay yerinden kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.

Leylekpınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 16 Mayıs'ta, bitişiğindeki kullanılmayan iş yerinin duvarı delinerek girilen kuyumcu dükkanından 110 altın yüzük ve 50 altın künye çalınmıştı.

YORUMLAR
500
Ağrı'da bulunan kurt yavruları tedavi altına alındı Ağrı'da bulunan kurt yavruları tedavi altına alındı Ağrı'da su birikintisine düşen çocuk yaşam mücadelesi veriyor Ağrı'da su birikintisine düşen çocuk yaşam mücadelesi veriyor
Kaynak: AA

Cumhuriyet Caddesi, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da duvarını deldikleri kuyumcudan altın çalan şüphelilerden biri tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:37 Yeni doğan bebeğini 9 kez bıçaklayarak öldüren anne "pişmanım" dedi, ama hakim gözünün yaşına bakmadan müebbet hapis cezası verdi
20:34 Konya'da indirimli şeker almak isteyen vatandaşlar birbirlerini ezdi
20:32 Erden Timur, Mustafa Özgür Kalelioğlu'nun istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine getirildi
20:10 Otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte ev hapsi cezası verildi
20:08 Polis memuru, cinnet geçirerek eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
19:31 Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi! Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk yorum geldi
18:56 Benzin istasyonunda vatandaşlar isyan etti: Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk, şimdi ise 10 litre almıyor
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 20:49:18. #1.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da duvarını deldikleri kuyumcudan altın çalan şüphelilerden biri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement