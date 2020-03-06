Ağrı'da düzenlenen "kar şenliği" renkli geçti - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Ağrı'da düzenlenen 'kar şenliği' renkli geçti - Son Dakika

Ağrı'da düzenlenen "kar şenliği" renkli geçti

6 saat önce

Ağrı'nın Tutak ilçesinde düzenlenen kar şenliğinde bir araya gelen öğrenciler ile velileri, müzik eşliğinde kızak kayıp halay çekerek gönüllerince eğlendi.

Ağrı'da düzenlenen

Ağrı'nın Tutak ilçesinde düzenlenen kar şenliğinde bir araya gelen öğrenciler ile velileri, müzik eşliğinde kızak kayıp halay çekerek gönüllerince eğlendi.

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ilçenin kırsalında gerçekleştirdiği şenlik renkli geçti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan şenlikte, alandaki dağın yamacına dev Türk bayrağı asıldı.

Kar tapu oyunu, halat çekme ve çuval yarışlarının da düzenlendiği şenlikte, veliler öğrencilerle halay çekti.

Kaymakam Ahmet Karaaslan, Belediye Başkanı Bülent Duru ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmi Karaoğlan da meşalelerle alandaki odunu yakarak rengarenk yöresel kıyafetlerle halay çeken halk oyunu ekibine eşlik etti.

Öğrencilerle bir süre halay çeken Kaymakam Karaaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede ilk defa düzenlenen şenliğin çok renkli ve eğlenceli geçtiğini söyledi.

Öğrencilerin festivalde stres attığını ifade eden Karaaslan, "Ağrı'da karın en çok olduğu ilçelerden biriyiz ve bunun festivalini yapalım dedik. Çocuklar hem halay çektiler hem de kızaklarla kayıp eğlendiler. İnşallah bunu seneye daha büyük bir organizasyonla devam ettireceğiz." dedi.

Şölen sonunda katılımcılara yemek ikram edildi.

Tutak, Ağrı, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:58 Kaynak: AA
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