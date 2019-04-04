Son Dakika Haberleri: Ağrı'da "E-Twinning Engeller Aşan Yürekler" Projesi

Ağrı'da "E-Twinning Engeller Aşan Yürekler" Projesi

1 saat önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "e-Twinning engeller Aşan Yürekler" projesi kapsamında hazırlanan engellerle yaşam kitabında şiir ile resimleri yer alan öğrenciler ve danışman öğretmenleri makamında kabul etti.

Ağrı'da
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "e-Twinning engeller Aşan Yürekler" projesi kapsamında hazırlanan engellerle yaşam kitabında şiir ile resimleri yer alan öğrenciler ve danışman öğretmenleri makamında kabul etti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "e-Twinning engeller Aşan Yürekler" projesi kapsamında hazırlanan engellerle yaşam kitabında şiir ve resimleri yer alan Eleşkirt Çetinsu Ortaokulu ile Merkez Selçuk Ortaokulu öğrencileri, danışman öğretmenleri ve velileri makamında kabul etti. Öğrencileri ve danışman öğretmenlerini tebrik eden Tekin, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğrenciler şiir ve resimlerinin bulunduğu kitaplarını imzalayarak Tekin'e hediye etti. Tekin ise, öğrencilere teşekkür ederek, çeşitli hediyeler verdi. Danışman öğretmenlerden proje ve kitap hakkında bilgi alan Tekin, danışman öğretmenlere de çeşitli hediyeler verdi. Ziyarete Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç ve Eleşkirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt eşlik etti.

Öte yandan Eleşkirt Çetinsu Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Nalan Altun'un girişimiyle proje kitapları öğrenci Tuba Polat'la imza günü yapılarak satılacak ve kitap gelirleriyle engelli bir öğrenciye akülü bir sandalye alınacağı öğrenildi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:54 Kaynak: İHA

Danışman, Ağrı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Fırçayla Sokakları Temizledi Ünlü Anketçiden Çok Konuşulacak Erken Seçim Çıkışı: Bu Şekilde Gitmez İçişleri Bakanlığı, CHP'li Belediye Başkanı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu Nöbetçi Noter Uygulaması 6 Nisan'da Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 18:16:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da "E-Twinning Engeller Aşan Yürekler" Projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]