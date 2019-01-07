Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Eğitime Ara Verildi

Ağrı'da Eğitime Ara Verildi

8 dakika önce

 Kar yağışı ve tipi nedeniyle Ağrı merkeze bağlı taşımalı eğitim veren okullar, Tutak ilçesinde taşımalı eğitim veren okullar ile köy okulları ve Eleşkirt ilçesinde tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Ağrı'da Eğitime Ara Verildi, System.String[]
 Kar yağışı ve tipi nedeniyle Ağrı merkeze bağlı taşımalı eğitim veren okullar, Tutak ilçesinde taşımalı eğitim veren okullar ile köy okulları ve Eleşkirt ilçesinde tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Ağrı'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle Ağrı merkez ve bağlı köylerinde taşımalı eğitim veren okulların bir gün tatil edildiği bildirildi.

Tutak ilçesinde ise taşımalı eğitim veren okullar ile köy okullarının bir gün tatil edildiği, Eleşkirt ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği açıklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:32 Kaynak: AA

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