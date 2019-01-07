Ağrı'da Eğitime Ara Verildi

 Kar yağışı ve tipi nedeniyle Ağrı merkeze bağlı taşımalı eğitim veren okullar, Tutak ilçesinde taşımalı eğitim veren okullar ile köy okulları ve Eleşkirt ilçesinde tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

 Kar yağışı ve tipi nedeniyle Ağrı merkeze bağlı taşımalı eğitim veren okullar, Tutak ilçesinde taşımalı eğitim veren okullar ile köy okulları ve Eleşkirt ilçesinde tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.



Ağrı'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.



Yağış nedeniyle Ağrı merkez ve bağlı köylerinde taşımalı eğitim veren okulların bir gün tatil edildiği bildirildi.



Tutak ilçesinde ise taşımalı eğitim veren okullar ile köy okullarının bir gün tatil edildiği, Eleşkirt ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği açıklandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kardan Adamla Seyahat Eden Vatandaşı Görenler Telefona Sarıldı

İtfaiye Kara Saplandı, Yangına Köylüler Müdahale Etti

THY Birçok Seferini İptal Etti

Kar ve Tipi Nedeniyle Yaylada Mahsur Kalan 4 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti