Ağrı'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verilecek.
Ağrı
'nın Eleşkirt
ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verilecek.
Eleşkirt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu belirtildi.
Yoğun tipi dolayısıyla yol açma çalışmalarının yapılamadığı bildirilen açıklamada, ilçe merkezi ve köylerdeki okulların bugün için tatil edildiği duyuruldu.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:43 Kaynak: AA
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