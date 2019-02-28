Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Eğitime Kar Engeli

Ağrı'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Doğu Anadolu'daki yoğun kar yağışı nedeniyle Ağrı'daki bazı okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Ağrı'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Doğu Anadolu'daki yoğun kar yağışı nedeniyle Ağrı'daki bazı okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle il merkezi ile bağlı köylerinde eğitime 1 Mart Cuma günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ile kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:15 Kaynak: AA

Ağrı, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji Şiddetli Kar Yağışı Uyarısında Bulundu Ağrı ve Elazığ'da Eğitime Kar Engeli! Okullar 1 Gün Tatil Edildi

Bakan Selçuk, Elektrik Desteği Ödemesinin 1 Mart'ta Başlayacağını Bildirdi Çorlu'da 25 Kişinin Öldüğü Tren Kazasında Makinistlere Takipsizlik Kararı Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 19:50:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]