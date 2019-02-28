Ağrı'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Doğu Anadolu'daki yoğun kar yağışı nedeniyle Ağrı'daki bazı okulların yarın tatil edildiği bildirildi.
Doğu Anadolu'daki yoğun kar yağışı nedeniyle Ağrı
'daki bazı okulların yarın tatil edildiği bildirildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle il merkezi ile bağlı köylerinde eğitime 1 Mart Cuma günü ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ile kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:15 Kaynak: AA
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