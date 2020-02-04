Ağrı'da eğitime kar engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da eğitime kar engeli - Son Dakika

Ağrı'da eğitime kar engeli

12 dakika önce

Ağrı'nın Hamur ilçesinde köy okullarında ve okullarına taşımalı olarak gelen öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

Ağrı'da eğitime kar engeli, System.String[]

Ağrı'nın Hamur ilçesinde köy okullarında ve okullarına taşımalı olarak gelen öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi yüzünden il genelinde 76 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele çalışmasını sürdüren ekipler kapalı yolları açmak ve kardan dolayı ulaşımda aksama yaşanmaması için iş makineleri desteğinde çalışma yürütüyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise kar yağışı ve tipi nedeniyle köy okullarında ve taşımalı gelen öğrenciler için eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca kar ve tipi nedeniyle yaşamın olumsuz etkilendiği kentte vatandaşlar sabah saatlerinde iş yerlerine gitmekte güçlük çekti.

İlçe sakinlerinden Yavuz Akçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların soğuk olduğunu, kar ve tipiyle hayatın daha da zorlaştığını aktardı.

Hamur, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye ile Rusya arasında ortak devriye süresiz olarak iptal edildi
Manisa'da 5 dakikada 5 deprem meydana geldi ABD yönetiminden İdlib'de şehit düşen Türk askerleri için taziye mesajı Doğu Perinçek'in gülerek söylediği sözler tepki çekti: Şehit vermeden olmaz

Son Dakika Haberleri
10:00 Duygulandıran görüntü: Ölen yavrusunu böyle gömdü
10:00 7 pilot ilde faaliyete geçmişti: Ülke genelinde yaygınlaştırılıyor
09:55 Develi Belediyesi'nden voleybolda bir başarı daha
10:00 Erzurum güvercinler için yem bıraktılar
10:00 İzmir çiğ köfteci rahmi usta'dan klarnetle müşterilerine müzik ziyafeti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 10:03:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrı'da eğitime kar engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]