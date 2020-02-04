Ağrı'da eğitime kar engeli - Son Dakika
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Ağrı'da eğitime kar engeli

6 saat önce

Ağrı'nın merkeze köylerde ve Hamur ilçesinde etkili olan kar yağışından dolayı yarın eğitime ara verildi.

Ağrı'da eğitime kar engeli, System.String[]

Ağrı'nın merkeze köylerde ve Hamur ilçesinde etkili olan kar yağışından dolayı yarın eğitime ara verildi.


Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Köy yollarımızda görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Valiliğimiz tarafından Ağrı Merkeze bağlı taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitim ve öğretim gören öğrencilerimiz için 05.02.2020 Çarşamba günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ağrı'ya bağlı Hamur ilçe merkezi ve köylerinde yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarının tamamı yarın itibariyle bir gün tatil edildi." - AĞRI

Hamur, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:26 Kaynak: İHA
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