Ağrı'da eğitime kar engeli - Son Dakika
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Ağrı'da eğitime kar engeli

25 dakika önce

Ağrı'da il merkezine bağlı ve Tutak ilçesinde, taşımalı eğitim yapılan köy okulları ile Patnos'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Ağrı'da eğitime kar engeli, System.String[]

Ağrı'da il merkezine bağlı ve Tutak ilçesinde, taşımalı eğitim yapılan köy okulları ile Patnos'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve tipinin ardından köy yollarında aşırı buzlanma yaşanıyor.


Bu nedenle herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemek için taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitim ve öğretime yarın ara verilmesi kararlaştırıldı. İl merkezindeki okullarda ise eğitim sürdürülecek.


Patnos Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede devam eden kar yağışı ve fırtına yüzünden yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.


Kötü hava koşulları dolayısıyla Tutak ilçesinde de ilçe merkezine bağlı köy ve taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitim yapılamayacağı belirtildi.


Kentte kar yağışı ve tipi sebebiyle Eleşkirt ve Tutak ilçelerinde de eğitime yarın ara verilmişti.

Patnos, Tutak, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:18 Kaynak: AA
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