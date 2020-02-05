Ağrı'da eğitime kar engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da eğitime kar engeli - Son Dakika

Ağrı'da eğitime kar engeli

22 dakika önce

Ağrı'da yoğun kar yağışı ve fırtına nedeni ile il merkezine bağlı köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullar yarın tatil edildi.

Ağrı'da eğitime kar engeli, System.String[]

Ağrı'da yoğun kar yağışı ve fırtına nedeni ile il merkezine bağlı köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullar yarın tatil edildi.


Ağrı'da iki gün boyunca aralıksız devam eden kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, eğitime bir gün süre ile ara verildiği bildirildi. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Köy yollarımızda görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Valiliğimiz tarafından Ağrı merkeze bağlı taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitim ve öğretim gören öğrencilerimiz için 06.02.2020 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. İl merkezindeki okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmemiştir" ifadelerine yer verildi.


Öte yandan Ağrı'nın Diyadin ve Taşlıçay ilçelerinde de köy okulları ve taşımalı eğitim kapsamındaki okulların da tatil edildiği bilgisine ulaşıldı. - AĞRI

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşiyle tartışan kadın, kocasını baltayla öldürdü
Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı Son dakika: Erzurum'da özel halk otobüsü yol kenarına devrildi: 1 ölü, 21 yaralı İstanbul'da hava sıcaklığı 20 derece birden azalarak -3'e düşecek

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 21:06:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrı'da eğitime kar engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]