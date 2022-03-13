Ağrı'da eğitime kar engeli - Son Dakika
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Ağrı'da eğitime kar engeli

13.03.2022 23:22
Ağrı'da eğitime kar engeli

Ağrı'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Ağrı'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Ağrı'da bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle Diyadin, Taşlıçay, Hamur ve Tutak ilçelerindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim gören öğrencileri kapsayacak şekilde eğitime 1 gün ara verildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla Diyadin, Tutak, Taşlıçay ve Hamur ilçelerindeki köy okullarımızı ve taşımalı eğitim gören öğrencilerimizi kapsayacak şekilde 14 Mart Pazartesi günü için eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir."

(İHA)

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Taşlıçay, Tutak, Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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