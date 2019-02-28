Ağrı'da Eğitime Kar Engeli (2)

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10 dakika önce
ELEŞKİRT İLÇESİNDE TATİL KARARIYoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının etkili olduğu Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi ve bağlı köylerde okullar bir gün tatil edildi.
ELEŞKİRT İLÇESİNDE TATİL KARARI
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının etkili olduğu Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi ve bağlı köylerde okullar bir gün tatil edildi. Eleşkirt Kaymakamlığı, ilçe merkezi ve köylerdeki okulların bugün tatil edildiğini, kamudaki engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:37 Kaynak: DHA
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