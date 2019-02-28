Ağrı'da Eğitime Kar Engeli (2)

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ELEŞKİRT İLÇESİNDE TATİL KARARIYoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının etkili olduğu Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi ve bağlı köylerde okullar bir gün tatil edildi.

ELEŞKİRT İLÇESİNDE TATİL KARARI



Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının etkili olduğu Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi ve bağlı köylerde okullar bir gün tatil edildi. Eleşkirt Kaymakamlığı, ilçe merkezi ve köylerdeki okulların bugün tatil edildiğini, kamudaki engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını açıkladı.

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