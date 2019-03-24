Ağrı'da Eğitime Kar Tatili
54 dakika önce
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Ağrı
'nın Eleşkirt
ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Eleşkirt Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçe merkezi ve bağlı köylerde görülen yoğun kar yağışı ile meteoroloji verilerine göre kuvvetli don ve buzlanma beklendiği ifade edildi.
Hava koşullarındaki olumsuzluklar nedeniyle İlçe Özel İdare ekiplerinin yoğun çalışmalarına rağmen sabah saatlerine kadar kapalı yolların açılamayacağının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, "Taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 25 Mart Pazartesi bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:24 Kaynak: AA
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