Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Eğitime Kar Tatili

Ağrı'da Eğitime Kar Tatili

54 dakika önce

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Ağrı'da Eğitime Kar Tatili, System.String[]
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Eleşkirt Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçe merkezi ve bağlı köylerde görülen yoğun kar yağışı ile meteoroloji verilerine göre kuvvetli don ve buzlanma beklendiği ifade edildi.

Hava koşullarındaki olumsuzluklar nedeniyle İlçe Özel İdare ekiplerinin yoğun çalışmalarına rağmen sabah saatlerine kadar kapalı yolların açılamayacağının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, "Taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 25 Mart Pazartesi bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:24 Kaynak: AA

Eleşkirt, Ağrı, Güncel
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