Ağrı'da Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Polis Aracına Çarptı - Son Dakika
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Ağrı'da Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Polis Aracına Çarptı

Son Güncelleme: 16.08.2023 01:54

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu polis aracına çarparak yaralandı. Olayda yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu polis aracına çarparak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Serhat Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, motosikletle seyreden Ömer Güzelaydın'ı (22) durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan Güzelaydın, kısa süreli kovalamacanın ardından polis aracının önüne çıkarak çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Güzelaydın, yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan Güzelaydın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güzelaydın'ın ehliyetinin olmadığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AĞRI

Kaynak: İHA
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Patnos, Ömer, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Polis Aracına Çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Polis Aracına Çarptı - Son Dakika
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