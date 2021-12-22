AĞRI'DA EKİPLER, 92 YAŞINDAKİ HASTA İÇİN SEFERBER OLDU - Son Dakika

AĞRI'da 112 acil sağlık ve İl Özel İdaresi ekipleri, Hamur ilçesine bağlı Alakoyun köyünde hastalanan 92 yaşındaki İbrahim Aslangir için seferber oldu.

Ağrı'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile yolu ulaşıma kapanan merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Alakoyun köyünde dün saat 15.30 sıralarında bilinç bulanıklığı yaşayan İbrahim Aslangiri'nin yakınları, kendi imkanları ile hastaneye gidemeyince 112 acil sağlık ve il özel idaresi ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, köye doğru yolu çıktı. Şiddetli tipi ve kar yağışı nedeni ile ilerlemekte güçlük çeken 112 acil sağlık ekipleri, Alakoyun köyüne 5 kilometre uzaklıktaki Tükenmez köyüne kadar paletli ambulans eşliğinde yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından ulaşabildi.

Tükenmez köyünde İl Özel İdaresine bağlı iş makinalarının açtığı yolda hasta yakınlarının özel araçla getirdiği 10 çocuk babası Aslangiri'yi ambulansa alan 112 Acil Sağlık ekipleri, burada ilk müdahalesini yaptıkları hastayı, tedavisi yapılmak üzere saat 19.00 sıralarında Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİ İLE YOLLARIMIZ KAPANDI

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile oldukça zor anlar yaşadıklarını belirten İbrahim Aslangiri'nin oğlu Bülent Aslangiri, "Babam 92 yaşında. Gün boyu hastaydı. Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı köy yolları kapalıydı, hastaneye götüremedik. Ekiplere haber verdik. İş makineleri gelip yolumuzu açtı. Bizde babamızı alarak iş makinesinin arkasından Tükenmez köyüne kadar geldik. Burada bizi bekleyen ambulans babamı alarak hastaneye götürdü. Ekiplere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde damar tıkanılığı nedeniyle kalbinden anjiyo olan İbrahim Aslangiri'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi.