Ağrı'da ekipler yolu kardan kapanan köylerdeki hastalar için seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da ekipler yolu kardan kapanan köylerdeki hastalar için seferber oldu - Son Dakika

Ağrı'da ekipler yolu kardan kapanan köylerdeki hastalar için seferber oldu

13 dakika önce

Ağrı'da yolu kardan kapanan iki köydeki hastalar, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Ağrı'da ekipler yolu kardan kapanan köylerdeki hastalar için seferber oldu, System.String[]

Ağrı'da yolu kardan kapanan iki köydeki hastalar, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Taşlıçay ilçesine bağlı Kumlubucak köyünde rahatsızlanan hamile Beyhan Bucak'ın hastaneye ulaştırılması için çalışma başlatıldı.

Bölgede etkili olan tipi nedeniyle ulaşım sağlanamayan köye ambulansla gidemeyen ekipler, İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. İş makineleriyle yapılan çalışmanın ardından yolu açılan köye giden ekipler, Bucak'ı ambulansla Taşlıçay Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Aşağı Esen köyündeki böbrek hastası Miyase Aydın ise karla mücadele ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucunda hastaneye ulaştırıldı.

Taşlıçay, Bucak, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sosyal medya, 5 ayda 250 kitap okuyan 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor
Mezarlıkta bulunan köpek Fındık, forma giyip öğrencilerle derse giriyor Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Manisa'da depremler devam edecektir Husumetli amca çocukları arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 13 yaralı

Son Dakika Haberleri
10:46 'Meghan Markle Kate Middleton'ı kıskanıyor!'
10:44 Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aileleri tanıştı
10:02 Dövülerek hastanelik edilen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir yaşamını yitirdi
09:25 İpek Açar ve Alper Kömürcü, Üsküdar'da hayranlarıyla bir araya geldi
08:38 Ebru Polat, "Parası için o adamla birliktesin" yoruma ateş püskürdü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 11:01:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrı'da ekipler yolu kardan kapanan köylerdeki hastalar için seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]