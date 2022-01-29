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AĞRI'DA EKİPLERİN 2300 RAKIMDA KARLA MÜCADELESİ - Son Dakika

AĞRI'DA EKİPLERİN 2300 RAKIMDA KARLA MÜCADELESİ

29.01.2022 18:29

AĞRI'da kar yağışı sonrası kapalı köy yollarını açmak için il özel idaresinde görevli 91 personelden oluşan ekipler; 81 iş makinesiyle 2 bin 300 metre rakımda gece gündüz zor arazi şartlarına rağmen çalışmasını sürdürüyor.

AĞRI'da kar yağışı sonrası kapalı köy yollarını açmak için il özel idaresinde görevli 91 personelden oluşan ekipler; 81 iş makinesiyle 2 bin 300 metre rakımda gece gündüz zor arazi şartlarına rağmen çalışmasını sürdürüyor.

Ağrı'da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı durdu. Çok sayıda köyün yolunu ulaşıma kapatan yağış sonrası Ağrı İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmasına başladı. 91 personel, 81 iş makinesi ve 8 mobil ekip, kent ve ilçelerine bağlı köylerin şehirle bağlantısını sağlamak için çalışmasını sürdürüyor. 2 bin 300 rakımda yer alan Sarıharman, Soğan, Başçavuş, Gümüşyazı, Çukuralan ve Bölükbaşı köy yollarını ulaşıma açmak için uğraşan ekipler, zorlu arazi şartlarıyla da mücadele ediyor.

Yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten kepçe operatörü Mustafa Çelik, "Bulunduğumuz bölge deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 300 metre yükseklikte, kent merkezine 36 kilometre uzaklıkta. Bu yolda yaklaşık 16 köyümüz var. Bu bölge çok sarp bir arazi. Operatör açısından kesinlikle hata kabul etmeyen bir yol ve yaklaşık 24 saattir bu yolu açmak için çalışıyoruz. Yağış ve tipiden dolayı köy yollarımız sürekli kapanıyor. Ekip olarak yolları ulaşıma açmak için çok yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Köy yollarını açtığımız zaman köylünün gözündeki o mutluluk, o heyecan bizi daha da motive ediyor" dedi.

AĞRI'DA EKİPLERİN 2300 RAKIMDA KARLA MÜCADELESİ
AĞRI'DA EKİPLERİN 2300 RAKIMDA KARLA MÜCADELESİ
AĞRI'DA EKİPLERİN 2300 RAKIMDA KARLA MÜCADELESİ
AĞRI'DA EKİPLERİN 2300 RAKIMDA KARLA MÜCADELESİ

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Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AĞRI'DA EKİPLERİN 2300 RAKIMDA KARLA MÜCADELESİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: AĞRI'DA EKİPLERİN 2300 RAKIMDA KARLA MÜCADELESİ - Son Dakika
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