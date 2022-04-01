Ağrı'da ekiplerin metrelerce yükseklikte karla mücadelesi - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı'da ekiplerin metrelerce yükseklikte karla mücadelesi

01.04.2022 13:53
Ağrı'da ekiplerin metrelerce yükseklikte karla mücadelesi

Eleşkirt ilçesinde karla mücadele eden ekipler, ulaşımın güçlükle sağlandığı bir köy yolunda hem ulaşımı rahatlatmak hem de çığ riskini önlemek için metrelerce yükseklikteki karla mücadele ediyor.

Eleşkirt ilçesinde karla mücadele eden ekipler, ulaşımın güçlükle sağlandığı bir köy yolunda hem ulaşımı rahatlatmak hem de çığ riskini önlemek için metrelerce yükseklikteki karla mücadele ediyor.

Kentteki 4 bin 817 kilometrelik yol ağında 81 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil destek ekiple karla mücadele çalışmasını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için nisan ayında da çalışmalarına devam ediyor.

Karla mücadele ekipleri, daha önce 2 defa çığ düştüğü için kapanan Eleşkirt ilçesine bağlı Hayrangöl köyü yolunu, bölgedeki karın temizlenmesi zaman alacağı için önce "kar tüneli" yaparak ulaşıma açtı.

Ekipler hava sıcaklığının artmasının ardından eğimli arazide bulunması sebebiyle çığ düşme riski olan aynı yolda nisan ayının ilk gününde yeniden karla mücadele çalışması başlattı.

Dozer, kepçe ve greyderlerle bölgede çalışma yapan ekipler, yoldaki ve çevresindeki riskli alanlarda yer alan karları temizleyerek hem çığ riskini ortadan kaldırmaya hem de yolu genişleterek ulaşımı rahatlatmaya çalışıyor.

Mart ayında yoğun kar yağışı yaşanan kentte, ekipler kar kalınlığının yer yer 9 metreyi bulduğu yoldaki çalışmalarını sürdürüyor.

Köylülerden Mehmet Salih Sağ, bu sene kışın çok zorlu geçtiğini, mart ayında da yoğun kar yağdığını söyledi.

Ekiplerin kış boyunca yolu ulaşıma açmak için ellerinden geleni yaptığını belirten Sağ, "57 yaşındayım ve şimdiye kadar böyle bir kar ve çığ görmedim. İl Özel İdaresi ekipleri burada canla başla çalışıyor." diye konuştu.

Lütfi Sağ ise hayatı boyunca bu kadar yoğun kar görmediğini belirterek, kendilerini mağdur etmemek için ellerinden gelen çabayı gösteren ekiplere minnettar olduklarını anlattı.

Ağrı'da ekiplerin metrelerce yükseklikte karla mücadelesi
Ağrı'da ekiplerin metrelerce yükseklikte karla mücadelesi
Ağrı'da ekiplerin metrelerce yükseklikte karla mücadelesi
Ağrı'da ekiplerin metrelerce yükseklikte karla mücadelesi

YORUMLAR
500
Trabzon'da son 10 günde 100 heyelan meydana geldi Trabzon'da son 10 günde 100 heyelan meydana geldi Prof. Dr. Yaşar: Çöl tozu tabakası koronavirüsün havada kalış süresini artırıyor Prof. Dr. Yaşar: Çöl tozu tabakası koronavirüsün havada kalış süresini artırıyor

Nisan, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da ekiplerin metrelerce yükseklikte karla mücadelesi - Son Dakika


Son Dakika
14:05 Erkek arkadaşıyla görüşen kızı sokakta evire çevire dövdü, adliyede gazetecilere gülücüklü poz verdi!
14:00 Eşini öldürdüğü silahla intihar etti: Çocukları kimsesiz kaldı
13:47 Erkek şiddeti bir türlü son bulmuyor! Tartıştığı sevgilisine sokak ortasında saldırdı
13:46 İstanbul müzakereleri hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı: Kırım ve Donbas konusunda daha anlayış gördük
13:39 Sahile inen yamaç paraşütçüsü bir kadının üstüne düştü: İşte o korku dolu anlar
13:36 AK Partili Şamil Tayyar da hayat pahalılığına isyan etti: Seferberliğe ihtiyaç var
13:26 Adalet Bakanı Bozdağ, kayıplara karışan Semra Güzel hakkında konuştu: Bilinen adreslerinde ulaşılamadı, yurt dışına çıkış gözükmüyor
13:22 Gülşen'in sahne kıyafetleri kadar şovları da konuşulacak! Dinleyicilerine twerk yaptı
13:20 Can eriği market raflarında yerini aldı! Satışa sunulduğu fiyat ise sosyal medyada gündem oldu: 690 TL
13:04 Rus ordusundan Ukrayna'ya misilleme! S-300 hava savunma sisteminin vurulma anı paylaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 14:16:12. #1.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da ekiplerin metrelerce yükseklikte karla mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement