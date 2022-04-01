Ağrı'da ekiplerin metrelerce yükseklikte karla mücadelesi - Son Dakika

Eleşkirt ilçesinde karla mücadele eden ekipler, ulaşımın güçlükle sağlandığı bir köy yolunda hem ulaşımı rahatlatmak hem de çığ riskini önlemek için metrelerce yükseklikteki karla mücadele ediyor.

Kentteki 4 bin 817 kilometrelik yol ağında 81 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil destek ekiple karla mücadele çalışmasını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için nisan ayında da çalışmalarına devam ediyor.

Karla mücadele ekipleri, daha önce 2 defa çığ düştüğü için kapanan Eleşkirt ilçesine bağlı Hayrangöl köyü yolunu, bölgedeki karın temizlenmesi zaman alacağı için önce "kar tüneli" yaparak ulaşıma açtı.

Ekipler hava sıcaklığının artmasının ardından eğimli arazide bulunması sebebiyle çığ düşme riski olan aynı yolda nisan ayının ilk gününde yeniden karla mücadele çalışması başlattı.

Dozer, kepçe ve greyderlerle bölgede çalışma yapan ekipler, yoldaki ve çevresindeki riskli alanlarda yer alan karları temizleyerek hem çığ riskini ortadan kaldırmaya hem de yolu genişleterek ulaşımı rahatlatmaya çalışıyor.

Mart ayında yoğun kar yağışı yaşanan kentte, ekipler kar kalınlığının yer yer 9 metreyi bulduğu yoldaki çalışmalarını sürdürüyor.

Köylülerden Mehmet Salih Sağ, bu sene kışın çok zorlu geçtiğini, mart ayında da yoğun kar yağdığını söyledi.

Ekiplerin kış boyunca yolu ulaşıma açmak için ellerinden geleni yaptığını belirten Sağ, "57 yaşındayım ve şimdiye kadar böyle bir kar ve çığ görmedim. İl Özel İdaresi ekipleri burada canla başla çalışıyor." diye konuştu.

Lütfi Sağ ise hayatı boyunca bu kadar yoğun kar görmediğini belirterek, kendilerini mağdur etmemek için ellerinden gelen çabayı gösteren ekiplere minnettar olduklarını anlattı.