Ağrı'da eksi 24 derecede 'temiz sokak, güvenli şehir' uygulaması - Son Dakika
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Ağrı'da eksi 24 derecede 'temiz sokak, güvenli şehir' uygulaması

6 saat önce

Ağrı'da eksi 24 derecede 'Temiz sokak, Güvenli Şehir' uygulamasıAĞRI'da polis ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altında 24 dereceye kadar düştüğü gecede, metruk binalarda uyuşturucu madde kullanımına karşı çalışma yaptı.

Ağrı'da eksi 24 derecede 'Temiz sokak, Güvenli Şehir' uygulaması

AĞRI'da polis ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altında 24 dereceye kadar düştüğü gecede, metruk binalarda uyuşturucu madde kullanımına karşı çalışma yaptı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı'da uyuşturucu kullanımını önlemek için çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Bir taraftan uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonlar yapan ekipler, bir taraftan da kullanımını önlemek için tedbirlerini artırdı. Kent merkezindeki metruk binalarda uyuşturucu kullanımını önlemek isteyen narkotik polisi, hava sıcaklığının eksi 24 dereceye düştüğü gecede operasyon düzenledi. 'Temiz sokak, Güvenli Şehir' uygulamasında kent merkezindeki metruk binaları ve sokakları didik didik arayan polis, dondurucu soğuğa aldırmadan sabahın ilk saatlerine kadar görev yaptı.

Emniyet Müdürü Nihat Özen, hava şartları ne olursa olsun uygulamaların devam edeceğini bildirdi. Özen, "Asıl hedefimiz ilimizde polisimizle vatandaşımızın yan yana olarak uyuşturucuyla mücadelenin her zaman yapılmasıdır. Hava şartları bu tur uygulamalarımızı etkilememektedir" dedi.

Ağrı'da eksi 24 derecede 'temiz sokak, güvenli şehir' uygulaması

Narkotik, Polis, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:12 Kaynak: DHA
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