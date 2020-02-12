Ağrı'da elektrik arızasına giderken karda mahsur kalan ekip kurtarıldı - Son Dakika
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Ağrı'da elektrik arızasına giderken karda mahsur kalan ekip kurtarıldı

15 dakika önce

Ağrı'da elektrik arızasına müdahale etmeye giderken yolda mahsur kalan Aras EDAŞ ekibi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Ağrı'da elektrik arızasına giderken karda mahsur kalan ekip kurtarıldı, System.String[]

Ağrı'da elektrik arızasına müdahale etmeye giderken yolda mahsur kalan Aras EDAŞ ekibi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Kentte sabah başlayan kar ve tipi, akşam etkisini artırdı. Yollardaki gizli buzlanma nedeniyle sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği kentte, ulaşımda da aksamalar yaşandı.

Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Düzmeydan köyü yakınlarındaki elektrik arızasına müdahale etmeye giden Aras EDAŞ ekibi kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Ekip, haber verilmesi üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Sabah, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:00 Kaynak: AA
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