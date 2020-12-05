Ağrı'da elektrikli soba faciası: Baba ve 2 çocuğu yandı - Son Dakika

Ağrı'da gece çıkan yangında, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında güvenlik görevlisi olarak çalışan Özgür Murat ile çocukları Berat ve Esmanur hayatlarını kaybetti.

Olay, bu gece saat 02.35'ta merkez Abide Mahallesi Endüstri Caddesi'ndeki Özgür Murat'a ait evde meydana geldi. Murat ailesinin yaşadığı 2 katlı evin üst katında elektrikli sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangında duman kokusuna uyanan Özgür Murat, eşi Melek ve 2 çocuğunu alevlerden yaralı olarak kurtardı. Özgür Murat, daha sonra tekrar alevlerin arasına girerek odalarında uyuyan çocukları Berat ve Esmanur'u kurtarmak istedi. Alevlerin sardığı evden çıkamayan baba ve 2 çocuğu feci şekilde hayatını kaybetti. Yangına müdahale ederek söndüren Ağrı Belediyesi itfaiye ekipleri baba ve 2 çocuğunun cansız bedenlerini çıkardı.

Baba Özgür Murat'ın alevlerden yaralı olarak kurtardığı eşi ve 2 çocuğu Erzurum Eğitim ve araştırma hastanesinde tedavi altına aldı. - AĞRI