Doğu Anadolu'da 6 ildeki 464 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Tunceli, Ağrı, Kars, Ardahan, Erzincan ile Iğdır'da kar ve tipi nedeniyle 464 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede bir süredir aralıklarla etkili olan, özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan kar ve tipi dolayısıyla Tunceli ve Ağrı'da 163'er, Kars'ta 51, Ardahan'da 39, Erzincan'da 35, Iğdır'da 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel idareleri ile belediye ekipleri, iş makineleri desteğiyle, çok sayıda personelle yol açma çalışması başlattı.

Ekiplerin, çoğunluğu kırsal kesimde yer alan kapalı yolları açma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, söz konusu illerde, bunlar dışında kar ve tipiden kapanan çok sayıda yolun ekiplerin hummalı çalışmasıyla ulaşıma açıldığı belirtildi.