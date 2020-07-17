Ağrı'da Empatinin Sihirli Lambası Projesi - Son Dakika

Ağrı'da Empatinin Sihirli Lambası Projesi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Empatinin Sihirli Lambası Projesi'nin Tertip Komitesi Başkanı ve Gazeteci Yaşar İçen'i makamında kabul etti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Empatinin Sihirli Lambası Projesi'nin Tertip Komitesi Başkanı ve Gazeteci Yaşar İçen'i makamında kabul etti.

Vefat eden Seyfi Dursunoğlu'nun yıllar önce Mehmet Ali Birand'la yaptığı program sosyal medyanın gündemine oturdu
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı


Türkiye genelinde Pandemi sebebiyle evden çıkamayan çocukları mutlu etmek amacıyla başlatılan Empatinin Sihirli Lambası Projesi'nin Tertip Komitesi Başkanı ve Gazeteci Yaşar İçen, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret ederek proje hakkında bilgiler verdi. Ülke genelinde çocukların hediyeleşme çalışmasını yaptıklarını belirten İçen, "Pandemi sebebiyle evden çıkamayan çocukları mutlu etmek amacıyla Empatinin Sihirli Lambası Projesini başlattım. 'Mutlu olmak için mutlu olmayı seçenler' sloganıyla çıktığımız yolda amacımız pandemi nedeniyle evde kalan çocuklarımızla hediyeleşmek ve onları mutlu etmektir. Projemize destek ve katkı sağlayan Ordu Valimiz Sayın Tuncay Sonel tarafından 85 Ağrılı çocuğumuzun hediyesini teslim ettik. Konukseverliğinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet Faruk Tekin'e ve projemize destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, "Pandemi sürecinde evde çıkamayan çocuklarımızı mutlu eden ve gülümsemesine katkı sağlayan başta Ordu Valimiz Sayın Tuncay Sonel'e, Gazeteci İçen'e ve hayırseverlere çok teşekkür ederim"ifadelerini kullandı. Daha sonra Gazeteci İçen ile bir süre görüşen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, ziyaret anısına plaket taktim etti. - AĞRI

Tertip Komitesi, Faruk Tekin, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 17:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağrı'da Empatinin Sihirli Lambası Projesi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:04 Vefat eden Seyfi Dursunoğlu'nun yıllar önce Mehmet Ali Birand'la yaptığı program sosyal medyanın gündemine oturdu 23:00 Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı 22:57 Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı 22:36 Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı 21:52 Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz ile Galatasaray ilgileniyor 21:32 Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 19:43 Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti 19:17 Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı 18:47 Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:23 Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Vefat eden Seyfi Dursunoğlu'nun yıllar önce Mehmet Ali Birand'la yaptığı program sosyal medyanın gündemine oturdu
23:04
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı
23:00
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı
22:57
Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı
22:36
Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz ile Galatasaray ilgileniyor
21:52
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
21:32
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
19:43
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 23:25:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrı'da Empatinin Sihirli Lambası Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]