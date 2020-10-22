Ağrı'da "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi başladı - Son Dakika

Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla annelere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından, çocuklar ve gençler arasında uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinin hayata geçirildi.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek yerlerinden Cumhuriyet Caddesi'nde stant açarak 100 anneye bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yaparak madde bağımlılığıyla mücadeleyle ilgili el broşürleri dağıttı.

Kentte ayrıca Narko Rehber semineri düzenleyen ekipler, "En İyi Narkotik Polisi: Anne'" projesiyle ilgili annelere bilgilendirmede bulundu.