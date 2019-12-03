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Ağrı'da 'Engelliler Günü' dolayısıyla program düzenlendi

6 saat önce

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla program düzenlendi.

Ağrı'da 'Engelliler Günü' dolayısıyla program düzenlendi, System.String[]

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla program düzenlendi.


Ağrı Halk Eğitim Merkezi Çeçen Konferans Salon'unda düzenlenen programa Vali Yardımcısı Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Öncel, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim, İl Müftüsü Tandoğan Topçu, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim, Aile, Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde kurum olarak, Devletin şefkatli eli olarak hizmet ettiklerini dile getirdi.


Erim, konuşmasında Türkiye'nin Sosyal Devlet anlayışında dünya lideri olduğunu vurgulayarak, "Türkiye Cumhurbaşkanımızın önderliğinde biz sadece kendi vatandaşımıza değil, etrafımızda, uzağımızda ne kadar komşu darda olan, aç olan, yatacak yuvası olmayana da yuva olduk. Dünyanın neresinde ben dardayım, ben sıkıntıdayım, sığınacak yerim yuvam yok, diyen herkese biz yuva olduk" dedi.


Yapılan konuşmanın ardından program, görme engelli vatandaş Maksut Sabancı'nın Braille Alfabesiyle Kur'an-ı Kerim tilaveti okumasıyla devam etti. Engellilere yönelik çalışmaları anlatan video izletilmesi ile engelli vatandaşların şiir ve türküler okumasıyla devam eden program, İl Müdürü Erim'in engellilere çeşitli hediyeler takdim etmesiyle son buldu. - AĞRI

Dünya Engelliler Günü, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:23 Kaynak: İHA
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