Ağrı'da Eren-3 operasyonları kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığınca Doğubayazıt ilçesinde Eren-3 operasyonları kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda konuya ilişkin şu açıklamalara yer verildi:

"Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca Doğubayazıt'ta, Eren-3 operasyonu kapsamında; 1 piyade tüfeği, 2 el bombası, 5 şarjör ve çok sayıda suç unsuru ile yaşam malzemesi ele geçirilmiştir".

(Merve Gökbakan/İHA)