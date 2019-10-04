Son Dakika Haberleri: Ağrı'da "Erken Yaşta ve Zorla Evlilik" toplantısı yapıldı
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Ağrı'da "Erken Yaşta ve Zorla Evlilik" toplantısı yapıldı

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, "Erken Yaşta ve Zorla Evlilik" toplantısı düzenlendi.

Ağrı'da

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, "Erken Yaşta ve Zorla Evlilik" toplantısı düzenlendi.

Kurum binasındaki konferans salonunda düzenlenen toplantıda, çocukların erken yaşlarda evlendirilmesi ve aile baskısı görüşüldü.

Toplantıda, ayrıca müdürlüğün kadın hizmetleri biriminde sorumlu personellerin sahada yaptıkları çalışmalar ele alındı.

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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:02 Kaynak: AA
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