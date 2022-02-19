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Ağrı'da etkili olan kar yağışının ardından kent yeniden beyaz örtüye büründü - Son Dakika

Ağrı'da etkili olan kar yağışının ardından kent yeniden beyaz örtüye büründü

19.02.2022 00:11

Ağrı'da etkili olan kar yağışının ardından kent yeniden beyaz örtüye büründü AĞRI Ağrı'da etkili olan kar yağışının ardından kent yeniden beyaz örtüye büründü.

Ağrı'da etkili olan kar yağışının ardından kent yeniden beyaz örtüye büründü

AĞRI Ağrı'da etkili olan kar yağışının ardından kent yeniden beyaz örtüye büründü.

Kış mevsiminin en etkisini en fazla hissettirdiği illerin başında gelen Ağrı'da etkili olan kar yağışının ardından kent beyaz örtüye büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği kentte ağaçlar ve araçlar karla kaplandı. Karla beraber ortaya ortaya güzel manzaralar da çıktı.

Ağrı'da etkili olan kar yağışının ardından kent yeniden beyaz örtüye büründü
Ağrı'da etkili olan kar yağışının ardından kent yeniden beyaz örtüye büründü
Ağrı'da etkili olan kar yağışının ardından kent yeniden beyaz örtüye büründü

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Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağrı'da etkili olan kar yağışının ardından kent yeniden beyaz örtüye büründü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da etkili olan kar yağışının ardından kent yeniden beyaz örtüye büründü - Son Dakika
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