Ağrı'da etkili olan yağışlar çiftçiye umut oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı'da etkili olan yağışlar çiftçiye umut oldu

11.04.2022 13:07

Ağrı'da etkili olan yağışlar çiftçiye umut olduAĞRI Ağrı'da, kuraklık korkusu yaşayan çiftçilerin yüzü etkili olan yağışların ardından güldü.

Ağrı'da etkili olan yağışlar çiftçiye umut oldu

AĞRI Ağrı'da, kuraklık korku su yaşayan çiftçilerin yüzü etkili olan yağışların ardından güldü.

Ağrı'da tarım yapan çiftçiler, geçen yazın kurak geçmesi nedeniyle bu yılda aynı korkuyu yaşarken, etkili olan yağışlarla birlikte yeniden umutlandı. Kış mevsiminin yoğun kar yağışıyla geçmesinin ardından Nisan ayında da yağmurların etkili olması nedeniyle çiftçilerin kazdıkları çukurlar suyla doldu. Bu durum çiftçinin yüzünü güldürürken, tarımda da verimlilik beklentisini arttırdı.

"Bu seneden çok umutluyuz"

Bu yıl tarlalardan verim alabileceklerini söyleyen çiftilerden Muhammed Doğan, "Bu sene karların erimesiyle beraber tarlamıza geldik. Çok fazla kar yağdı bu sene. Bizler de korktuk çok fazla su olduğu için. Sular buğdaya girmesin diye gelip önlemlerimizi aldık. Suyun yolunu açtık. Allah'ın izniyle bu sene tarlaların daha verimli olmasını diliyoruz. Bu seneden çok umutluyuz. Geçen sene açtığımız su kanalları doldu taştı. Geçen sene hiç su yoktu ama bu sene maşallah bütün kanallarımız su dolu" ifadelerine yer verdi.

Ağrı'da etkili olan yağışlar çiftçiye umut oldu
Ağrı'da etkili olan yağışlar çiftçiye umut oldu
Ağrı'da etkili olan yağışlar çiftçiye umut oldu

YORUMLAR
500
Kayseri'de kaçak avlandığı belirtilen 2,5 ton balık yakalandı Kayseri'de kaçak avlandığı belirtilen 2,5 ton balık yakalandı EDİRNE'DE, GEÇEN YIL TAŞAN TUNCA NEHRİ'NİN BU YIL DEBİSİ DÜŞTÜ EDİRNE'DE, GEÇEN YIL TAŞAN TUNCA NEHRİ'NİN BU YIL DEBİSİ DÜŞTÜ

Tarım, Ağrı, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağrı'da etkili olan yağışlar çiftçiye umut oldu - Son Dakika


Son Dakika
13:10 Acun Ilıcalı, Mesut Özil ve Babel'in transferleri hakkında konuştu
13:04 50 ili kapsayan proje hayata geçiyor! Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun ticaret limanı olacak
12:58 Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili konuştu: Hiçbir zaman cevap vermeyeceğim, Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum
12:51 Eşini ve 4 yaşındaki oğlunu katleden kişinin organları bağışlandı!
12:51 Korkunç görüntü: Yavru köpeğin derisini yüzüp öldürmüşler
12:46 Ağrı'daki gösterişli sahur etkinliğinin mimarı AK Partili Eyyüp Kadir İnan konuştu: Sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz
12:27 Sahaya çıkmadan kazandırdı! Dev derbiden önce en çok Mesut Özil'in forması satıldı
12:24 Sahaya yarı çıplak atlayan kadının güvenlikten gördüğü sert müdahale tepki çekti!
12:00 Nihat Hatipoğlu canlı yayında "Ölen eşe dokunulursa abdest bozulur mu?" sorusunu yanıtladı
11:57 Tümer Metin'den sert açıklama: İyi oynadı diyeceğim ama dilim varmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 13:18:02. #1.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da etkili olan yağışlar çiftçiye umut oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement