Son Dakika Haberleri: Ağrı'da etkisiz hale getirilen 15 teröristten birinin gri kategoride arandığı belirlendi
Son Dakika Güncel Ağrı'da etkisiz hale getirilen 15 teröristten birinin gri kategoride arandığı belirlendi - Son Dakika

Ağrı'da etkisiz hale getirilen 15 teröristten birinin gri kategoride arandığı belirlendi

7 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da 7-9 Kasım'da jandarma birliklerince etkisiz hale getirilen 15 teröristten birinin, gri kategoride aranan Halis Ersayan olduğunu bildirdi.

Ağrı'da etkisiz hale getirilen 15 teröristten birinin gri kategoride arandığı belirlendi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da 7-9 Kasım'da jandarma birliklerince etkisiz hale getirilen 15 teröristten birinin, gri kategoride aranan Halis Ersayan olduğunu bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında 7-9 Kasım'da Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 15 teröristin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.

Teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan sözde Serhat eyaleti Ağrı Dağı güneyi sorumlusu "Delil Serhat" kod adlı Halis Ersayan olduğu tespit edildi.

Terörist Ersayan'ın, 31 Temmuz 2015'te teröristlerin yol kesme eylemi yaptığı Iğdır-Kağızman- Erzurum karayolunun 30'uncu kilometresine gelen olay yeri inceleme ekibinden bir personelin şehit olduğu uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı ile Doğubayazıt-Iğdır ve Doğubayazıt- Gürbulak kara yolunda yol kesme ve tır yakma eylemlerine katıldığı belirlendi.

Jandarma, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, siyanür intiharlarını araştırmak için bir komisyon kurdu
3,5 yıl sonra eşinden boşanmasını bando eşliğinde kutladı Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu! Trafik felç oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 19:30:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da etkisiz hale getirilen 15 teröristten birinin gri kategoride arandığı belirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]