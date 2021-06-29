Ağrı'da eTwinning ödül töreni - Son Dakika

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç, eTwinning Projesi İl Koordinatörü Sevgi Avcı, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, eTwinning projelerinde başarılıçalışmalarından dolayı okul yönetici ve öğretmenlerini tebrik ederek teşekkür etti.

eTwinning kapsamında okullarda çok önemli projelerin yürütüldüğünü belirten İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, "İlimizden 3 Avrupa Kalite Etiketi ve 3 Avrupa Kalite Okul Levhası, 11 Ulusal Kalite Etiketi ve 5 Ulusal Kalite Okul Levhası ile 1 eTwinning Scholl Sertifikası alındı"dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, konuşmasının ardından eTwinning Scholl Sertifikası, eTwinning Okul Levhası, Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi alan öğretmen ve okul yöneticilerine belge ve ödüllerini verdi.