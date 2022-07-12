Son dakika haber | Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 9 yaralı

12.07.2022 22:20
Son dakika haber | Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 9 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 9 yaralı Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 9 yaralı

ERZURUM - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre bugün akşam saatlerinde Ağrı - Doğubayazıt Karayolu Suluçem Köyü kavşağında meydana gelen kazada, Ahmet Taştan sevk ve idaresindeki 34 EGS 889 plakalı otomobil, Ekran Ilgın sevk ve idaresindeki 04 D 2253 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpışma sonrası meydana gelen kazada araç sürücüleri Erkan Ilgın ve Ahmet Taştan'ın yanı sıra her iki araçta yolcu olarak bulunan Çimşit Taştan, Ayşe Taştan, Mihriban Taştan, Muhacir Taştan, Hasan Berat Taştan, Yusuf Zal İlgin, Fatma Ilgın ve Ahmet Demir yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 acil sağlık ekipleri, polis ve Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Çimşit Taştan'ın burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bilgisine ulaşılırken, diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

YORUMLAR
500
OTO KURTARICIDAN DÜŞEN OTOMOBİLE ÇARPTI 1 ÖLÜ 4 YARALI OTO KURTARICIDAN DÜŞEN OTOMOBİLE ÇARPTI 1 ÖLÜ 4 YARALI Son dakika... Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü Son dakika... Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:21 DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Vakalar yüzde 30 arttı, Covid-19 hiçbir yerde bitmedi
21:02 Survivor'un gündemden düşmeyen ismi Bernan Keklikler, turuncu bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
20:43 NASA, uzayın en uzağını çekti! İşte kainatın o bir ucundan birbirinden esrarengiz görüntüler...
19:58 4 milyon kişi için hayati önemde! BMGK, Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderilen insani yardımları 6 ay daha uzatma kararı aldı
19:34 İstanbul'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İşte otomobilin scooter kullanan Dilara'ya çarptığı anlar...
18:18 Antrenmanda Van Aanholt ile kavga eden Kerem'den olay sonrası ilk sözler: Bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir
18:16 Fener'in golcüsü Premier Lig'den! Joshua King bu akşam İstanbul'a geliyor
18:12 ABD Afrin'de düzenlediği hava saldırısında DEAŞ'ın önemli ismi Mahir el-Agal'ı öldürdü
18:05 Sosyal medya bu aşkı konuşuyor! Çengelköy'de bir vatandaş sokaktaki taş parkeleri kalple donattı
17:48 Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşen gelişme! Kerem ile Aanholt antrenmanda birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 22:47:48. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement