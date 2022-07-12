Son dakika haber | Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 9 yaralı

Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 9 yaralı

ERZURUM - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre bugün akşam saatlerinde Ağrı - Doğubayazıt Karayolu Suluçem Köyü kavşağında meydana gelen kazada, Ahmet Taştan sevk ve idaresindeki 34 EGS 889 plakalı otomobil, Ekran Ilgın sevk ve idaresindeki 04 D 2253 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpışma sonrası meydana gelen kazada araç sürücüleri Erkan Ilgın ve Ahmet Taştan'ın yanı sıra her iki araçta yolcu olarak bulunan Çimşit Taştan, Ayşe Taştan, Mihriban Taştan, Muhacir Taştan, Hasan Berat Taştan, Yusuf Zal İlgin, Fatma Ilgın ve Ahmet Demir yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 acil sağlık ekipleri, polis ve Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Çimşit Taştan'ın burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bilgisine ulaşılırken, diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.