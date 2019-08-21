Son Dakika Haberleri: Ağrı'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
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Ağrı'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

5 dakika önce

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Ağrı'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, bugün saat 14.30 sularında Eleşkirt- Horasan yolu üzerinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen kazada 04 DD 783 plakalı araçla 34 PU 6596 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

Yaşanan kaza sonucu araçlarda bulunan 4 kişiden Şahin Sabuncu ve Zeki Gelturan'ın olay yerinde hayatlarını kaybettikleri öğrenilirken, 1'i ağır olmak üzere 2 kişi de yaralandı.Ağır yaralı olan Özkan Yıldırım'ın 112 sağlık ekipleri tarafından Ağrı Devlet Hastanesine getirildiği bilgisine ulaşıldı.

(Ramazan Demir/İHA)

Eleşkirt, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:00 Kaynak: İHA
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