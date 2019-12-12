Ağrı'da feci kaza: 4 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da feci kaza: 4 ölü - Son Dakika

Ağrı'da feci kaza: 4 ölü

6 saat önce

Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.

Ağrı'da feci kaza: 4 ölü, System.String[]

Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti. Kazanbey köyü girişinde Nedim Akgün (23) idaresinde 35 YA 288 plakalı araç ile Halis Erim (63) idaresindeki 46 H 233 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Olayda iki araç sürücüsü ile 35 YA 288 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İlyas Bekir (31), Ramazan Demir (45) vefat etti. Araçta sıkışan yaralılar uzun uğraş sonunda araçtan çıkarıldıktan sonra, 112 ekipleri tarafından Patnos Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralılar tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, feci kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Patnos, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Trump da Obama da Ağrılı
Minik kız çocuğunun hayatını kaybettiği kaza kamerada! Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 ölü Yeni başladığı motosikletli kurye işi sonu oldu

Son Dakika Haberleri
20:06 İzmir kaçak moloz dökülen alanda asbeste rastlandı - Son Dakika
20:05 Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 ölü - Son Dakika
20:05 Yeni başladığı motosikletli kurye işi sonu oldu - Son Dakika
20:02 DHA YURT BÜLTENİ-22 - Son Dakika
20:02 KAYIP DAĞCILARDAN MERT ALPASLAN'IN EŞİ, DHA'YA KONUŞTU - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 20:12:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrı'da feci kaza: 4 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]