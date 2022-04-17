Ağrı'da feci kaza... Kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı'da feci kaza... Kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

17.04.2022 13:16

Ağrı'da feci kaza... Kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti Ağrı'da bir kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Ağrı'da feci kaza... Kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

AĞRI - Ağrı'da bir kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Çiftepınar köyü yakınlarında M.U kontrolündeki ev eşyası yüklü kamyon şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Şarampole devrildikten sonra ağaçlara çarpan kamyondaki sürücüyü bulunduğu yerden çıkaran ekipler, anne, baba ve 2 çocuğunu vinçle sıkıştıkları yerden çıkardı. Araç içinde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, kazada ağır yaralanan sürücü ise kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden 5 kişi Eleşkirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ağrı'da feci kaza... Kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti
Ağrı'da feci kaza... Kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti
Ağrı'da feci kaza... Kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Ev eşyası yüklü kamyon şarampole yuvarlandı, 4'ü aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi Ev eşyası yüklü kamyon şarampole yuvarlandı, 4'ü aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi Ağrı imsak ne zaman, sahur saat kaçta? 17 Nisan 2022 Ağrı bugün imsak girdi mi, sahurda kaça kadar yenir? Ramazan imsak ve sahur saatleri Ağrı imsak ne zaman, sahur saat kaçta? 17 Nisan 2022 Ağrı bugün imsak girdi mi, sahurda kaça kadar yenir? Ramazan imsak ve sahur saatleri Türk Yıldızları, Ağrı semalarında uçtu Türk Yıldızları, Ağrı semalarında uçtu

Eleşkirt, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da feci kaza... Kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
13:05 Ev eşyası yüklü kamyon şarampole yuvarlandı, 4'ü aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi
12:45 Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı'nın iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
12:40 Evine ilk kez gittiği erkeğin banyosunu yorumlayan genç kız, eleştirilerin odağı oldu
12:34 Rusya kruvazörün intikamını almak için Kiev'i hedef aldı!
12:33 "Galatasaray'dan başka bir takım yönetir misiniz?" sorusuna Fatih Terim'den kesin yanıt
12:22 Markete kadar takip etti! Kadını taciz eden şüphelinin savunması pes dedirtti
12:18 Eşiyle ilişkiye girdiği sırada eve gelen baldızının önüne çıplak çıktı, ailede kriz patladı
12:13 2 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti
12:08 Survivor All Star'da Evrim Keklik, yokluk adasında zor anlaşadı
11:35 PKK'nın sözde sorumlusu Mehmet Aydın Suriye'de öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 13:23:36. #1.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da feci kaza... Kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement