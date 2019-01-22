Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Fetö/pdy Yönelik Operasyon: 16 Gözaltı

Ağrı'da Fetö/pdy Yönelik Operasyon: 16 Gözaltı

11 dakika önce

Ağrı'da FETÖ/PDY yönelik operasyon: 16 gözaltıAĞRI - Ağrı merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'da FETÖ/PDY yönelik operasyon: 16 gözaltı

AĞRI - Ağrı merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Ağrı, İstanbul, Samsun, Gaziantep, Tokat, Van, Hatay, Adıyaman, Iğdır, Şanlıurfa, Siirt ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüpheli örgüt üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.
Gözaltına alınan ve diğer illerde yakalanan şüpheliler Ağrı'ya getirildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 16 şüpheli sorgulanmak üzere Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheliler sorgulanmalarının ardından adliyeye sevk edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:07 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı Selin Ciğerci, Cinsiyet Değiştirmeden Önce Korsan Taksicilik Yaptığını İtiraf Etti

Çöp Atmaya Giden Yaşlı Adam, Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğradı İnşaatta Oynayan Çocuklar, Silahla Yüzünden Vurulmuş Erkek Cesedi Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 12:18:53. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Fetö/pdy Yönelik Operasyon: 16 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]