Ağrı'da Fetö/pdy Yönelik Operasyon: 16 Gözaltı
11 dakika önce
Ağrı'da FETÖ/PDY yönelik operasyon: 16 gözaltıAĞRI - Ağrı merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Ağrı
'da FETÖ/PDY yönelik operasyon: 16 gözaltı
AĞRI - Ağrı merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri koordinesinde Ağrı, İstanbul
, Samsun
, Gaziantep
, Tokat
, Van
, Hatay
, Adıyaman
, Iğdır
, Şanlıurfa
, Siirt
ve Batman
'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüpheli örgüt üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.
Gözaltına alınan ve diğer illerde yakalanan şüpheliler Ağrı'ya getirildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 16 şüpheli sorgulanmak üzere Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheliler sorgulanmalarının ardından adliyeye sevk edilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:07 Kaynak: İHA
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