Ağrı'da filyasyon ekipleri karlı yolları aşıp, aşı yapıyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Ağrı'da filyasyon ekipleri karlı yolları aşıp, aşı yapıyorlar

Ağrı'da filyasyon ekipleri karlı yolları aşıp, aşı yapıyorlar

30.01.2021 21:08

AĞRI'da filyasyon ekipleri, karlı dağları aşarak 85 yaş üstü vatandaşları aşılıyor.

AĞRI'da filyasyon ekipleri, karlı dağları aşarak 85 yaş üstü vatandaşları aşılıyor.

Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan filyasyon ekipleri, zorlu kış şartlarına rağmen köy köy gezerek hem koronavirüsle mücadele kapsamında 85 yaş üzeri vatandaşları aşılıyor hem de vatandaşlara sağlık hizmeti veriyor. Eleşkirt Aydoğdu köyü ile Taşlıçay Geçitveren köyüne ulaşmak için karlı yolları aşan, yolda kalan araçlarını kendi imkanlarıyla kurtaran sağlık ekipleri, 85 yaş üzeri vatandaşların aşılarını yaptı.Konuyla ilgili olarak Ağrı Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüze bağlı filyasyon ve mobil aşı ekiplerimiz olumsuz hava koşullarına rağmen, kar yağışının yoğun olduğu köylere ulaşarak, erken filyasyonu yerinde yapıyorlar ve 75 yaş üstü evde sağlık hizmeti alan vatandaşlarımız ile 85 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılarını yapmaya devam ediyorlar" denildi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da filyasyon ekipleri karlı yolları aşıp, aşı yapıyorlar - Son Dakika


Son Dakika
21:42 Sosyal medyada köpekleri toplatma çağrısına cinayet çağrısıyla yanıt veren kişi gözaltına alındı
21:37 "Başıboş köpekleri toplayın" diyenleri "İbretlik edip kazığa oturtalım" demişti, yakalandı
21:09 SOLOTÜRK performs breathtaking airshow in Amasya
21:07 Amasya'da SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri uçuşu
21:00 Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem'den Arda Güler'e çağrı: 'Kal be Arda'
20:59 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den ikinci kez ihraç istemiyle karşı karşıya
20:56 Tek bir noktaya dikkat çekti! Eda Erdem'den Arda Güler'e çağrı
20:55 CHP'den 2'nci kez ihracı istenen Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: Erdoğan'a diktatör diyor kendisi de koltuğu bırakmıyor
20:53 Kılıçdaroğlu: Değişim kendi kuralları içerisinde olacak
20:49 Kılıçdaroğlu, koltuğu isteyen İmamoğlu'na şart koştu: Büyükşehri alırsa sorun kalmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2023 22:08:30. #1.13#
SON DAKİKA: Ağrı'da filyasyon ekipleri karlı yolları aşıp, aşı yapıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement