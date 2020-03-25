Ağrı'da fırınlarda koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi - Son Dakika

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla ekmek ve ekmek üreten işletmelerde gıda denetimleri yapılıyor.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda güvenilirliği açısından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla, gıdanın birincil üretiminden son tüketiciye ulaşana kadar, gıda hijyeni ile ilgili genel kuralların kontrolünü sağlamak amacıyla denetim çalışmaları sürdürüyor.



Koronavirüs salgını nedeniyle gıda denetimlerini sıklaştırılması için tüm ülkede başlatılan denetimler, Ağrı'da da yapılarak 93 ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işletmede gerçekleşti. İl Tarım ve Orman Müdürülüğünce konuya ilişkin şu açıklamalar yapıldı:



"Son günlerde bir çok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan olağanüstü durum, yeterli önlemi almakta geciken ülkelerde kayıpların artmasına neden olmuştur. Bu nedenle ülkemizde benzeri olumsuzlukların yaşanmaması için gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla hazırlanmış olan 14.03.2020 tarih ve 2020/4 sayılı genelgede belirtilen hususlara azami özen gösterilmesi gerekmektedir. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 16.03.2020 tarihli yazısına istinaden Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Üreten işletmelerde alınacak teknik ve hijyenik önlemlere ilişkin olarak denetim ve kontroller yapılmaktadır. Bu kapsamda Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Üreten işyerlerinde denetim ve kontrollerin sıklığı arttırılmıştır. İlimiz genelindeki Ekmek ve Ekmek çeşitleri üreten 93 işletmenin denetim ve kontrolleri yapılmakta olup, ayrıca gerekli bilgilendirme afiş ve broşür dağıtımları devam etmektedir." - AĞRI