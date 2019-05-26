Son Dakika Haberleri: AĞRI'DA FIRTINA ÇATIYI UÇURDU

AĞRI'DA FIRTINA ÇATIYI UÇURDU

6 saat önce

AĞRI'da etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu.

AĞRI'DA FIRTINA ÇATIYI UÇURDU, System.String[]
AĞRI'da etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu. Çatılardan kopan parçaların isabet ettiği 7 araçta hasar meydana geldi.
Kentte, sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle çok sayıda ağacın dalları kırıldı, birçoğu da kökünden devrildi. Kağızman Caddesi üzerinde, bir iş yerinin uçan çatısı, otoparktaki araçların üzerine düştü. Sac tabakalar, park halindeki 7 araca zarar verdi. 
Fırtına, Ağrı Belediyesi'nin iftar çadırının da devrilmesine neden oldu. İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Fen Edebiyat fakültelerinin yer aldığı binanın çatısı da uçtu. Bu sırada bölgede öğrenci olmaması olası faciayı önledi. 
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden kurumlara 'çok ivedi' koduyla gönderilen uyarıda, Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan'da 09.00 ila 18.00 saatleri arasında yer yer saatteki hızı 100 kilometreyi bulan fırtına beklendiği duyuruldu. Meteoroloji, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.


- Ağrı
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:38 Kaynak: DHA
Kağızman, Sabah, Ağrı, Güncel
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