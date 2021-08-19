Ağrı'da gazeteciler ev sahibi oluyor - Son Dakika

Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti tarafından Ağrı merkez ve ilçelerinde göre yapan gazetecilerin ev sahibi olması için yapılan çalışmalarda sona gelindi.

Ağrı'da görev yapan gazetecilerin görev koşullarının rahatlatılması ve uygun şartlarda ev sahibi olmasını amaçlayan Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti'nin 'Ağrı Basın Sitesi' projesi hayat buluyor. TOKİ tarafından gerçekleştirilecek projenin önümüzdeki yıl hayat bulması bekleniyor.

AÇGC'yi ziyaret ederek gazetecilerin sorunlarını dinleyen AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, burada TOKİ yetkilileri ile görüşerek konu hakkında bilgiler aldı. AÇGC Başkanı Ahmet Genç'ten diğer illerde yapılan projeler hakkında bilgi alan Milletvekili Çelebi, TOKİ yetkililerinden projenin hayat bulması için destek istedi. TOKİ yetkililerinin olumlu dönüş yapmasının ardından Milletvekili Çelebi açıklamalarda bulunarak cemiyetten TOKİ'ye yapılacak konut sayısının bildirilmesini istedi. Bu projeyi kısa sürede hayata geçireceklerini belirten Milletvekili Çelebi "Ağrı'da basın mensuplarının talebi doğrultusunda yaptığımız görüşmeler şuanda olumlu seyrediyor. Cemiyet Başkanımız ve yönetimi ile birlikte önümüzdeki günlerde TOKİ'de gerekli şartları ve ödeme koşullarını görüşeceğiz. AÇGC'nin vereceği listede burada kaç daire yapılacağına karar vereceğiz. Umarım en iyi şartlarda ilimizde görev yapan arkadaşlarımızı ev sahibi yapmaya vesile olacağız" dedi.

Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Genç, Milletvekili Ekrem Çelebi'ye ziyareti ve duyarlılığı için teşekkür ederek, ziyaret anısına hediyeler takdim etti. - AĞRI